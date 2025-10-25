Ричмонд
Россиянам рассказали, какие страны можно посещать без загранпаспорта

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев рассказал, что граждане России на сегодняшний день могут посещать без загранпаспорта шесть стран.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, речь идёт о Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Абхазии и Южной Осетии. С ними, отметил эксперт, у России заключены соответствующие международные договоры. При этом Гареев обратил внимание, что в Армению въезд по внутреннему паспорту возможен только для прибывающих самолётом. При пересечении сухопутной границы потребуется загранпаспорт.

Он также отметил, что количество стран, принимающих россиян по внутреннему паспорту, не сокращается и не увеличивается уже длительное время.

«Данная ситуация является стабильной, и перспектив для её изменения в ближайшем будущем, по моей оценке, нет», — цитирует Гареева ТАСС.

В Российском союзе туриндустрии ранее заявили, что технический дефект загранпаспорта может привести к проблемам на границе.

В МВД позже отметили, что не получали жалоб от туристов по фактам дефектов в заграничных паспортах.