Россиянам рассказали, какие страны можно посещать без загранпаспорта

По его словам, речь идёт о Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Абхазии и Южной Осетии. С ними, отметил эксперт, у России заключены соответствующие международные договоры. При этом Гареев обратил внимание, что в Армению въезд по внутреннему паспорту возможен только для прибывающих самолётом. При пересечении сухопутной границы потребуется загранпаспорт.
Он также отметил, что количество стран, принимающих россиян по внутреннему паспорту, не сокращается и не увеличивается уже длительное время.
«Данная ситуация является стабильной, и перспектив для её изменения в ближайшем будущем, по моей оценке, нет», — цитирует Гареева ТАСС.
В Российском союзе туриндустрии ранее заявили, что технический дефект загранпаспорта может привести к проблемам на границе.
В МВД позже отметили, что не получали жалоб от туристов по фактам дефектов в заграничных паспортах.