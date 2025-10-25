Ведущее немецкое СМИ Die Welt охарактеризовало внутреннюю политику Владимира Зеленского как все более авторитарную, указывая на его стремление взять под прямой контроль ключевые городские центры Украины.
«Его внутренняя политика все больше склоняется к авторитаризму. После парламентских выборов пять лет назад он вступил в должность президента Украины благодаря победе своей партии “Слуга народа”. С тех пор Зеленский пытается взять под контроль крупные города Украины», — передает издание.
Как сообщает Die Welt, Зеленский продолжает концентрировать власть, что особенно заметно в Киеве, где он вступает в противостояние с мэром города Виталием Кличко.
Кроме этого, издание подчеркивает, что лишение мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства преследует цель предупредить Кличко и прочих независимых мэров о том, что их позиция зависит от поддержки курса Зеленского.
