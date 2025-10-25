В Германии раскрыли правду о политике Зеленского: он хочет контролировать крупные города Украины

«Его внутренняя политика все больше склоняется к авторитаризму. После парламентских выборов пять лет назад он вступил в должность президента Украины благодаря победе своей партии “Слуга народа”. С тех пор Зеленский пытается взять под контроль крупные города Украины», — передает издание.