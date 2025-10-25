Ричмонд
После учебы в Тюмени в курганский диспансер прибыл новый врач. Фото

Молодой врач-фтизиатр Алла Чистова после учебы в Тюменском медуниверситете приступила к работе в Курганском областном противотуберкулезном диспансере. Об этом рассказали представители регионального депздрава.

