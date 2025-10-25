Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались не готовы к ведению боевых действий на территории России, в частности в Курской области. Об этом заявили в российских силовых структурах.
По данным источников ТАСС, не только 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр), но и вся украинская группировка столкнулась с трудностями ведения войны на чужой территории. Указывается, что личный состав был неподготовлен, а командир бригады «бросал сразу на убой».
Сообщается, что командир 82-й ОДШБр выражал недовольство небоеспособностью прибывшего нового личного состава, отмечая, что бойцы не прошли двухнедельный курс адаптации для автономных действий.
— Мы вывели оттуда людей, и это было сложно, потому что мы несли потери. Были плененные из-за того, что они не могли нормально подготовиться, — цитирует слова украинского комбрига собеседник агентства.
Представитель силовых структур также добавил, что командир 82-й ОДШБр возлагал вину за «позорное бегство из Курской области» на младший офицерский состав. После неудачных действий в Курской области, по словам источника, командир 82-й ОДШБр был назначен командующим 8-м корпусом ДШВ, что, по мнению представителя силовых структур, многое говорит о его действиях, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.