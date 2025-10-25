«Позорное бегство»: силовики РФ рассказали о действиях ВСУ в Курской области

Представитель силовых структур также добавил, что командир 82-й ОДШБр возлагал вину за «позорное бегство из Курской области» на младший офицерский состав. После неудачных действий в Курской области, по словам источника, командир 82-й ОДШБр был назначен командующим 8-м корпусом ДШВ, что, по мнению представителя силовых структур, многое говорит о его действиях, передает ТАСС.