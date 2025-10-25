Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сквере Ноябрьска появится видеостена для трансляции портретов участников СВО

В Ноябрьске (ЯНАО) в центре сквера Опаленной Юности планируется установка лед-экрана, где будут показывать изображения участников спецоперации и кадры по патриотическому воспитанию молодежи. О проекте власти города сообщили в соцсети.

В Ноябрьске (ЯНАО) в центре сквера Опаленной Юности планируется установка лед-экрана, где будут показывать изображения участников спецоперации и кадры по патриотическому воспитанию молодежи. О проекте власти города сообщили в соцсети.

Читать далее.