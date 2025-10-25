В сквере Ноябрьска появится видеостена для трансляции портретов участников СВО

В Ноябрьске (ЯНАО) в центре сквера Опаленной Юности планируется установка лед-экрана, где будут показывать изображения участников спецоперации и кадры по патриотическому воспитанию молодежи. О проекте власти города сообщили в соцсети.
