BFMTV: у жены Макрона было указано мужское имя на налоговом сайте

Супруга президента Франции Бриджит Макрон числилась на официальном налоговом сайте страны под мужским именем. Об этом сообщается в документальном фильме канала BFMTV.
Инцидент произошел в сентябре 2024 года. По словам руководителя администрации первой леди Франции Тристан Боме, Брижит Макрон, проверяя налоговые данные на официальном сайте, обнаружила, что в разделе, где должно быть указано её имя, неожиданно появилось мужское имя — Жан-Мишель. Ошибка оказалась не простой технической неполадкой, а вмешательством извне.
В Елисейском дворце к произошедшему отнеслись с максимальной серьезностью. Первая леди подала жалобу, и началось расследование, в ходе которого, по данным фильма, удалось выявить двух возможных фигурантов, причастных к подмене данных. Этот эпизод стал очередным витком в череде попыток дискредитации супруги президента Франции.
На протяжении нескольких лет Брижит Макрон борется с теорией заговора, утверждающей, будто она родилась мужчиной. Супруги неоднократно подавали иски о клевете, включая жалобу против американской блогерши Кэндис Оуэнс. Теперь первая леди намерена окончательно пресечь слухи — она планирует пройти генетическую экспертизу, которая подтвердит её женскую биологическую идентичность.
Ранее стало известно, что адвокаты семьи французского лидера наняли частных детективов для сбора информации об Оуэнс.