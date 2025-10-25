BFMTV: у жены Макрона было указано мужское имя на налоговом сайте

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. По словам руководителя администрации первой леди Франции Тристан Боме, Брижит Макрон, проверяя налоговые данные на официальном сайте, обнаружила, что в разделе, где должно быть указано её имя, неожиданно появилось мужское имя — Жан-Мишель. Ошибка оказалась не простой технической неполадкой, а вмешательством извне.