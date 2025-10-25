Ричмонд
DW: Китай отказал во встречах канцлеру ФРГ Мерцу

В издании уточнили, что речь идёт о «внешнеполитической катастрофе» для ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не нашёл времени для встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает Die Welt.

Немецкое издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«По слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашёл времени для того, чтобы принять Мерца», — говорится в публикации.

В материале сказано, что речь идёт о «внешнеполитической катастрофе» для властей ФРГ. В частности, случившееся «подогревает критику» в адрес Мерца даже со стороны союзников, а также оказывает влияние на мнение про его способности «управлять внешеней политикой».

Мерц уже шесть месяцев пытается организовать встречу с лидером КНР.

Ранее сообщалось, что французский лидер Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров европейских государств рассмотреть использование против Китайской Народной Республики самых жестких торговых мер, если не получится прийти к решению, касающемуся планируемого Пекином экспортного контроля на критически важное сырьё.

