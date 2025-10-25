DW: Китай отказал во встречах канцлеру ФРГ Мерцу

В материале сказано, что речь идёт о «внешнеполитической катастрофе» для властей ФРГ. В частности, случившееся «подогревает критику» в адрес Мерца даже со стороны союзников, а также оказывает влияние на мнение про его способности «управлять внешеней политикой».