DW: Китай отказал во встречах канцлеру ФРГ Мерцу

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не нашёл времени для встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает Die Welt.
Немецкое издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«По слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашёл времени для того, чтобы принять Мерца», — говорится в публикации.
В материале сказано, что речь идёт о «внешнеполитической катастрофе» для властей ФРГ. В частности, случившееся «подогревает критику» в адрес Мерца даже со стороны союзников, а также оказывает влияние на мнение про его способности «управлять внешеней политикой».
Мерц уже шесть месяцев пытается организовать встречу с лидером КНР.
