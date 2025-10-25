Неиспользованный маткапитал проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026 года

Неиспользованная часть средств материнского капитала будет проиндексирована на 6,8% с 1 февраля 2026 года. Об сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.
«Если вам уже выдали материнский капитал и у вас осталась некая сумма, то эта сумма индексируется. Это очень важно. Ближайшая индексация пройдет 1 февраля и составит 6,8%», — отметила Буцкая.
Она добавила, что итоговый коэффициент индексации может быть скорректирован, если по итогам года уровень инфляции существенно изменится. Также депутат уточнила, что проверить актуальный размер неизрасходованной части материнского капитала можно через портал «Госуслуги».
Кроме того, Буцкая напомнила, что остатки средств маткапитала до 10 тысяч рублей можно получить наличными, подав соответствующее заявление, которое также доступно на портале «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что в России хотят усилить меры поддержки семей с детьми. Так, при рождении второго ребенка предложено давать маткапитал в размере не менее 912 тысяч рублей.