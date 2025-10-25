Ричмонд
В Москве сбили беспилотник

Средствами противовоздушной обороны Минобороны уничтожен один дрон, направлявшийся в сторону Москвы. В настоящее время на месте падения его обломков работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

