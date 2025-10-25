Ричмонд
В районе Харькова прогремели взрывы

В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в районе Харькова, информирует издание «Общественное».

В материале уточняется, что первый взрыв раздался за пределами города.

«В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — рассказали украинские журналисты.

Чуть позже стало известно о втором взрыве.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в ещё в четырёх регионах.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, Кировограде, Полтаве и Изюме.

