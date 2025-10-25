В районе Харькова прогремели взрывы

Взрывы произошли в районе Харькова, информирует издание «Общественное».
В материале уточняется, что первый взрыв раздался за пределами города.
«В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — рассказали украинские журналисты.
Чуть позже стало известно о втором взрыве.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в ещё в четырёх регионах.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, Кировограде, Полтаве и Изюме.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше