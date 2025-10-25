«Мир — навсегда»: Мадуро обратился к Трампу с просьбой не нападать на Венесуэлу

Венесуэльский президент Николас Мадуро направил обращение американскому коллеге — президенту США Дональду Трампу, в котором попросил отказаться от планов нападения на страну.
«Нет войне, нет войне. Только мир, только мир — навсегда, навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — сказал Маудро на английском языке в рамках мероприятия в Каракасе.
Согласно информации телеканала CNN, полученной от американских официальных лиц, администрация США рассматривает возможность нанесения ударов по объектам наркопроизводства в Венесуэле. При этом отмечается, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.
При этом, как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп перебросил к берегам Венесуэлы крупный военный контингент: до десяти боевых кораблей и тысячи военнослужащих.