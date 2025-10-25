Ричмонд
«Мир — навсегда»: Мадуро обратился к Трампу с просьбой не нападать на Венесуэлу

Мадуро на английском языке попросил Трампа не нападать на Венесуэлу.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэльский президент Николас Мадуро направил обращение американскому коллеге — президенту США Дональду Трампу, в котором попросил отказаться от планов нападения на страну.

«Нет войне, нет войне. Только мир, только мир — навсегда, навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — сказал Маудро на английском языке в рамках мероприятия в Каракасе.

Согласно информации телеканала CNN, полученной от американских официальных лиц, администрация США рассматривает возможность нанесения ударов по объектам наркопроизводства в Венесуэле. При этом отмечается, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

При этом, как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп перебросил к берегам Венесуэлы крупный военный контингент: до десяти боевых кораблей и тысячи военнослужащих.

Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс.
