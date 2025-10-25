Писатель Прилепин может покинуть «Справедливую Россию» на предстоящем съезде

Российский писатель и публицист Захар Прилепин может объявить о выходе из партии «Справедливая Россия — За правду» на предстоящем съезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в его окружении.
Известно, что съезд партии пройдет в субботу, 25 октября.
«Партию покинет Захар Прилепин… Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова», — отметил собеседник агентства.
Кроме того, на съезде рассматривается возможность возвращения партии прежнего названия — «Справедливая Россия». «Завтра на съезде “Справедливая Россия — За правду” снова станет “Справедливой Россией”», — добавил источник.
Напомним, что партия официально сменила название на «Справедливая Россия — За правду» в феврале 2021 года после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России». Известно, что в июле Захар Прилепин пообещал уволить сотрудников, если они еще раз устроят ему юбилей.