Писатель Прилепин может покинуть «Справедливую Россию» на предстоящем съезде

Партийный съезд «Справедливой России — За правду» состоится в субботу, 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Российский писатель и публицист Захар Прилепин может объявить о выходе из партии «Справедливая Россия — За правду» на предстоящем съезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в его окружении.

Известно, что съезд партии пройдет в субботу, 25 октября.

«Партию покинет Захар Прилепин… Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, на съезде рассматривается возможность возвращения партии прежнего названия — «Справедливая Россия». «Завтра на съезде “Справедливая Россия — За правду” снова станет “Справедливой Россией”», — добавил источник.

Напомним, что партия официально сменила название на «Справедливая Россия — За правду» в феврале 2021 года после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России». Известно, что в июле Захар Прилепин пообещал уволить сотрудников, если они еще раз устроят ему юбилей.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше