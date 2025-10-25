Контроль за соблюдением правил платной парковки усиливают во Владивостоке

Напомним, муниципальная служба эвакуаторов запущена во Владивостоке с 21 октября. Первые выезды спецмашин уже прошли в районе Зелёного Бульвара и улицы Нейбута. На этом участке постоянно фиксируются нарушения парковки: автомобили оставляют в зонах действия запрещающих знаков, на автобусных остановках и даже без госномеров.