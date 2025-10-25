Контроль за соблюдением правил платной парковки усиливают во Владивостоке

Оператор муниципальных парковочных зон Владивостока — компания «Цифровое Приморье» — продолжает проводить рейды по выявлению нарушений парковочного режима. Попытки скрыть госномер посторонним предметом больше не спасают от ответственности, сообщает пресс-служба компании.
«В процессе рейдов специалисты компании вручную освобождают номерной знак. Процедура фиксируется на видео, затем номер считывает аппаратура паркрайта. Нарушителю оформляется штраф за неоплаченную парковочную сессию — 1500 рублей. Все штрафы идут в бюджет города Владивостока», — говорится в сообщении.
Скоро к этим мерам добавится ещё более жёсткий инструмент — блокировка колёс с помощью специальных устройств. Соответствующие поправки в законодательство были приняты приморским парламентом.
Аналогичная практика давно применяется в других городах страны. Владивосток идёт по тому же пути: платная парковка становится не просто сервисом, а элементом упорядоченного городского пространства.
Напомним, муниципальная служба эвакуаторов запущена во Владивостоке с 21 октября. Первые выезды спецмашин уже прошли в районе Зелёного Бульвара и улицы Нейбута. На этом участке постоянно фиксируются нарушения парковки: автомобили оставляют в зонах действия запрещающих знаков, на автобусных остановках и даже без госномеров.