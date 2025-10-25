Дрозденко: в Ленинградской области ликвидировали несколько беспилотников

Российские военные уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Ленинградской областью, проинформировал Александр Дрозденко.
Губернатор уточнил, что беспилотники ВСУ были ликвидированы в Тосненском и Киришском районах.
По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, ликвидировано несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области системы противовоздушной обороны нейтрализовали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. В частности, по словам Дрозденко, российские военные ликвидировали три БПЛА в Лужском районе.