Дрозденко: в Ленинградской области ликвидировали несколько беспилотников

Беспилотники ВСУ были ликвидированы в Тосненском и Киришском районах.

Российские военные уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Ленинградской областью, проинформировал Александр Дрозденко.

Губернатор уточнил, что беспилотники ВСУ были ликвидированы в Тосненском и Киришском районах.

По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, ликвидировано несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области системы противовоздушной обороны нейтрализовали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. В частности, по словам Дрозденко, российские военные ликвидировали три БПЛА в Лужском районе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
