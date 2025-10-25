Ричмонд
В России может появиться закон для учителей: вот как он будет защищать их

В Госдуме хотят защитить честь и достоинство учителей отдельным законом.

Источник: Комсомольская правда

По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, необходимо принять закон о защите чести и профессиональной репутации учителей, а также о их праве на справедливое отношение со стороны всех участников образовательного процесса. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Прежде всего для того, чтобы защищать наших учителей, нужен закон прямого действия, который я уже предлагал. Закон о защите чести и достоинства нашего педагога, учителя. Это самое главное», — пояснил Чернышов.

По его словам, СМИ часто раздувают отдельные эмоциональные эпизоды с учителями, не показывая многолетних причин конфликтов. Парламентарий заявил: «Если учитель — главный в школе, его интересы должны быть на первом месте».

По словам парламентария, в системе образования должен действовать принцип, согласно которому учитель считается невиновным до доказательства обратного.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой предоставить учителям и врачам право на досрочную пенсию.