Мужчина оказался в реанимации с травмами после посещения ТЦК в Киевской области

Мужчина из Киевской области попал в реанимацию с телесными повреждениями и сотрясением мозга после посещения территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ»). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По информации издания, мать мужчины потеряла связь с сыном 15 октября. На следующий день она обратилась в полицию, где ей сообщили, что сын находится в военкомате. Там же ей заявили, что мужчину направили в воинскую часть. 18 октября его нашли сильно избитым, без сознания, в чужой одежде и с туго затянутым галстуком на шее, рядом с которым лежала повестка из военкомата.

Мать пострадавшего утверждает, что сын ничего не помнит из-за полученных травм, включая многочисленные ушибы. В публикации отмечается, что в интернете распространены видео, демонстрирующие силовые методы мобилизации на Украине, где представители военкоматов применяют силу к мужчинам, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсоне, оккупированном киевским режимом, сотрудники ТЦК похищают мужчин и отправляют их в зону боевых действий, превращая город в «источник пушечного мяса», где люди бесследно исчезают.