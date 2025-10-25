Мужчина из Киевской области попал в реанимацию с телесными повреждениями и сотрясением мозга после посещения территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ»). Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По информации издания, мать мужчины потеряла связь с сыном 15 октября. На следующий день она обратилась в полицию, где ей сообщили, что сын находится в военкомате. Там же ей заявили, что мужчину направили в воинскую часть. 18 октября его нашли сильно избитым, без сознания, в чужой одежде и с туго затянутым галстуком на шее, рядом с которым лежала повестка из военкомата.
Мать пострадавшего утверждает, что сын ничего не помнит из-за полученных травм, включая многочисленные ушибы. В публикации отмечается, что в интернете распространены видео, демонстрирующие силовые методы мобилизации на Украине, где представители военкоматов применяют силу к мужчинам, передает РИА Новости.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсоне, оккупированном киевским режимом, сотрудники ТЦК похищают мужчин и отправляют их в зону боевых действий, превращая город в «источник пушечного мяса», где люди бесследно исчезают.