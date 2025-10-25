Мужчина оказался в реанимации с травмами после посещения ТЦК в Киевской области

По информации издания, мать мужчины потеряла связь с сыном 15 октября. На следующий день она обратилась в полицию, где ей сообщили, что сын находится в военкомате. Там же ей заявили, что мужчину направили в воинскую часть. 18 октября его нашли сильно избитым, без сознания, в чужой одежде и с туго затянутым галстуком на шее, рядом с которым лежала повестка из военкомата.