В Ленинградской области уничтожили несколько беспилотников

В Тосненском и Киришском районах Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своём Telegram-канале.
Известно, что в ночь на 25 октября в Санкт-Петербурге были введены меры предосторожности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). МЧС рекомендовало жителям оставаться в помещениях, расположенных за несущими стенами, и избегать приближения к окнам.
Напомним, 23 октября российские силы ПВО за ночь сбили 139 дронов ВСУ над регионами России. В частности, 56 вражеских беспилотников было ликвидировано над Белгородской областью.