Россиянам рассказали о шести странах для посещения без загранпаспорта

Россияне на данный момент могут посетить шесть стран без загранпаспорта. Об этом 25 октября рассказал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Источник: Известия

«На текущий момент граждане России могут посетить без загранпаспорта, используя только внутренний паспорт, шесть стран. Речь идет о государствах, с которыми у России заключены соответствующие международные договоры. Это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Доцент уточнил, что посещение Армении по внутреннему паспорту доступно только в случае, если прибытие осуществляется самолетом: для пересечения сухопутной границы требуется загранпаспорт.

Также он отметил, что количество стран, которые принимают россиян по внутреннему паспорту, остается стабильным. По мнению Гареева, перспектив по изменению не ожидается.

Ранее, 24 октября, экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что, если власти страны введут визовый режим для россиян, это создаст прямую угрозу внутренней стабильности и приведет к обострению отношений с Приднестровьем.