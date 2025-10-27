Россиянам рассказали о шести странах для посещения без загранпаспорта

«На текущий момент граждане России могут посетить без загранпаспорта, используя только внутренний паспорт, шесть стран. Речь идет о государствах, с которыми у России заключены соответствующие международные договоры. Это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия», — рассказал он в беседе с ТАСС.