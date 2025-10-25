Мадуро на английском языке призвал Трампа не нападать на Венесуэлу

Венесуэльский лидер Николас Мадуро обратился к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с просьбой не нападать на Венесуэлу, обращение прозвучало на английском языке.
«Только мир, только мир — навсегда, навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — сказал он.
Мадуро выступал на мероприятии в венесуэльской столице.
Ранее Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты». При этом он отметил, что для борьбы с наркотиками его администрация не станет просить Конгресс утвердить «объявление войны».
По данным CNN, Трамп изучает возможность планы нанесения ударов по объектам производства кокаина на территории Венесуэлы.
В текущем году Мадуро обвинил Соединённые Штаты в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.