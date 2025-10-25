«Вернулись к истокам»: Группа t.A.T.u. рассказала о первом за 15 лет концерте в столице

Впервые за 15 лет участницы группы t.A.T.u. появились на московской сцене, выступив 24 октября в концертном зале Tau.
«Они [фанаты] не перестают никогда писать, и мы решили, что, наверное, можно попробовать вернуться к истокам и сделать что-то совместное», — рассказала в беседе с «Известиями» Лена Катина.
По ее словам, музыка t.A.T.u. остается популярной, их композиции до сих пор слушают даже дети, и это свидетельствует о вечной ценности их творчества, основанного на качестве.
Юлия Волкова, вторая участница коллектива, прокомментировала растущую популярность музыки прошлых десятилетий, объяснив этот феномен ностальгией публики. Кроме того, она рассказала о тренде на возрождение западных музыкальных групп.
Напомним, что в июле 2025 года группа воссоединилась и дала эксклюзивный концерт в Крыму.