Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вернулись к истокам»: Группа t.A.T.u. рассказала о первом за 15 лет концерте в столице

Группа t.A.T.u. впервые за 15 лет выступила с концертом в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Впервые за 15 лет участницы группы t.A.T.u. появились на московской сцене, выступив 24 октября в концертном зале Tau.

«Они [фанаты] не перестают никогда писать, и мы решили, что, наверное, можно попробовать вернуться к истокам и сделать что-то совместное», — рассказала в беседе с «Известиями» Лена Катина.

По ее словам, музыка t.A.T.u. остается популярной, их композиции до сих пор слушают даже дети, и это свидетельствует о вечной ценности их творчества, основанного на качестве.

Юлия Волкова, вторая участница коллектива, прокомментировала растущую популярность музыки прошлых десятилетий, объяснив этот феномен ностальгией публики. Кроме того, она рассказала о тренде на возрождение западных музыкальных групп.

Напомним, что в июле 2025 года группа воссоединилась и дала эксклюзивный концерт в Крыму.