Импорт тяжёлых грузовиков в Россию рухнул на 92% за 9 месяцев

С января по сентябрь в Россию ввезли всего 4759 грузовиков массой свыше 16 тонн. Это на 92% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый низкий показатель за последние пять лет, свидетельствуют данные «Автостата». Для сравнения, по итогам всего 2023 года было поставлено рекордные 108,8 тыс. большегрузов. Гендиректор агентства Сергей Целиков констатирует, что после двух лет активного ввоза почти 200 тыс. машин наступила пауза, и импорт резко сократился до минимума, пишет газета «Известия».