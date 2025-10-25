Импорт тяжёлых грузовиков в Россию рухнул на 92% за 9 месяцев

Основное сокращение затронуло китайские бренды, которые в последние годы доминировали на рынке. Поставки FAW рухнули на 93%, Sitrak — на 92%, Howo — на 87%. Сильнее всего сократился ввоз седельных тягачей и самосвалов — сразу на 95% и 96% соответственно.
Эксперты называют несколько причин обвала. Главная из них — рынок перенасыщен. Как отметил Целиков, смысла завозить новую технику нет, так как скопившихся запасов рынку хватит и на следующий год. Дополнительным фактором стало решение Росстандарта ограничить ввоз ряда китайских моделей из-за некорректной сертификации. По словам главреда «За рулём» Максима Кадакова, некоторые импортёры, перестраховываясь, приостановили ввоз даже разрешённых моделей, тем более что дилерские запасы и так огромны.
На ситуации сказывается грядущая индексация утилизационного сбора с 1 января 2025 года, которая сделает новые партии техники дороже. Кадаков уверен, что ввозить дорогие грузовики сейчас не имеет смысла. Прогнозы аналитиков единодушны: в ближайшие год-два импорт тяжёлой техники не восстановится и будет носить точечный характер.
