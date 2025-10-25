Астрофизик Леб: межзвездный объект 3I/ATLAS может совершить маневр Оберта

Исследователь предположил, что если 3I/ATLAS является не природным телом, а искусственным аппаратом, он может использовать гравитацию звезды для ускорения и последующего выхода за пределы Солнечной системы. В таком случае маневр мог бы применяться к небольшим зондами, которые гипотетический корабль способен запускать в момент прохождения перигелия для исследования планет.