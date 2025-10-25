Астрофизик Леб: межзвездный объект 3I/ATLAS может совершить маневр Оберта

Межзвездный объект 3I/ATLAS, проходящий через Солнечную систему, может уже в ближайшие дни совершить редкий гравитационный маневр Оберта. Об этом сообщил астрофизик Гарвардского университета Ави Леб, отметив, что по расчетам, событие может произойти 29 октября 2025 года, когда объект достигнет своей ближайшей точки к Солнцу — примерно 203 миллионов километров.
Исследователь предположил, что если 3I/ATLAS является не природным телом, а искусственным аппаратом, он может использовать гравитацию звезды для ускорения и последующего выхода за пределы Солнечной системы. В таком случае маневр мог бы применяться к небольшим зондами, которые гипотетический корабль способен запускать в момент прохождения перигелия для исследования планет.
Тем не менее, Леб подчеркнул, что все имеющиеся данные указывают на природное происхождение 3I/ATLAS, который, скорее всего, является кометой.
Возможность выполнения им маневра Оберта ученый рассматривает лишь как маловероятное, но теоретически интересное событие, относящееся к категории редких и непредсказуемых явлений, известных как «черные лебеди».
Ранее сообщалось, что пролетающий через Солнечную систему межзведный объект 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию».