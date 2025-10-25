Новые подробности смерти Япончика: охрана рассказала о слежке

«В начале июля 2009 года сотрудниками охраны было замечено, что за автомашиной сопровождения следовал автомобиль… Этот автомобиль охранники фиксировали дважды, а затем в один из дней данный автомобиль,… в котором находилось два человека, был замечен у автобазы, где находился офис», — следует из данных показаний начальника личной охраны криминального авторитета до июля 2009 года.