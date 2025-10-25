Новые подробности смерти Япончика: охрана рассказала о слежке

Как следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, личная охрана криминального авторитета Япончика заметила, что за ним, вероятно, вели слежку, еще за несколько месяцев до гибели.
«В начале июля 2009 года сотрудниками охраны было замечено, что за автомашиной сопровождения следовал автомобиль… Этот автомобиль охранники фиксировали дважды, а затем в один из дней данный автомобиль,… в котором находилось два человека, был замечен у автобазы, где находился офис», — следует из данных показаний начальника личной охраны криминального авторитета до июля 2009 года.
Напомним, что Московский городской суд в середине января заочно приговорил Илью Симонию к 21 году строгого режима. Его признали виновным в организации убийства Япончика, которое было совершено организованной группой по корыстным мотивам или по найму и сопровождалось другими тяжкими преступлениями.
Ранее стало известно, что в следственном изоляторе украинского города Ровно скончался российский криминальный авторитет Камо Егиазаров, более известный как Камо Московский.