Жена Макрона зашла на сайт налоговой службы и обомлела: Она узнала, что ее зовут Жан-Мишель

Жена президента Франции Брижит Макрон неожиданно обнаружила на официальном налоговом сайте, что в графе с её именем указано мужское имя. Об этом стало известно из документального фильма телеканала BFMTV.
В сентябре 2024 года, проверяя собственные налоговые данные, первая леди заметила, что вместо её имени появилось имя «Жан-Мишель». По словам главы её администрации Тристана Боме, это оказалось не случайной технической ошибкой, а результатом внешнего вмешательства.
В Елисейском дворце инцидент восприняли крайне серьёзно. Брижит Макрон обратилась с жалобой, после чего началось расследование. По информации фильма, следователи установили двух подозреваемых, которые могли быть связаны с подменой данных.
Напомним, причиной скандала вокруг Брижит Макрон стало расследование независимых журналистов Наташи Рей и Ксавье Пуссара, заявивших: настоящая Брижит якобы погибла в детстве по недосмотру родителей. Ее место со временем занял брат — Жан-Мишель Тронье, который затем сменил пол.*
Первая леди обратилась в суд по поводу клеветы, но апелляционный суд Парижа оправдал французскую журналистку Наташу Рей и блогершу Амандин Рой в деле против Брижит Макрон. Подробности здесь на KP.RU.
*Международное движение ЛГБТ признано в России террористическим и запрещено.