Жена Макрона зашла на сайт налоговой службы и обомлела: Она узнала, что ее зовут Жан-Мишель

В сентябре 2024 года, проверяя собственные налоговые данные, первая леди заметила, что вместо её имени появилось имя «Жан-Мишель». По словам главы её администрации Тристана Боме, это оказалось не случайной технической ошибкой, а результатом внешнего вмешательства.