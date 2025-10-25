В Сочи один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в жилом доме

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако последствия оказались серьезными: разрушены стены и повреждены окна в трёх квартирах. По предварительным данным, погибшим оказался 70-летний мужчина. Среди пострадавших — женщина 38 лет и мужчина 45−50 лет, которые находятся в тяжёлом состоянии. «За их жизнь борются врачи 4-й городской больницы», — сообщили в оперативных службах. Ещё один 36-летний мужчина был госпитализирован с ушибом бедра.