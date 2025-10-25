Северное шоссе в Комсомольске-на-Амуре подсветили светодиодами

Отметим, что Северное шоссе на протяжении ряда лет, в том числе в текущем году, поэтапно ремонтировалось за счёт средств президентского нацпроекта. Ранее, в марте, здесь уже производилась частичная модернизация освещения — тогда 60 светильников заменили на светодиодные и установили три новые опоры.