Северное шоссе в Комсомольске-на-Амуре подсветили светодиодами

Специалисты муниципального предприятия «Горсвет» завершили модернизацию системы уличного освещения на участке Северного от улицы Рыночной в сторону ТЭЦ в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 46 светильников заменили на светодиодные — они более энергоэкономичны и лучше освещают проезжую часть белым светом.
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, модернизацию удалось провести благодаря средствам, сэкономленным при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
— Северное шоссе — важный объект улично-дорожной сети Комсомольска. Здесь значительный поток машин, поэтому проведенные работы по ремонту проезжей части и модернизации освещения имеют большое значение и послужат делу обеспечения безопасности дорожного движения, — отметили в мэрии Города юности.
Отметим, что Северное шоссе на протяжении ряда лет, в том числе в текущем году, поэтапно ремонтировалось за счёт средств президентского нацпроекта. Ранее, в марте, здесь уже производилась частичная модернизация освещения — тогда 60 светильников заменили на светодиодные и установили три новые опоры.