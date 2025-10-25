20 аварийных бригад устраняют повреждения на теплосетях Владивостока

Ситуация с вхождением в отопительный сезон Владивостока отслеживается перманентно, при обнаружении повреждений на теплосетях их устраняют двадцать аварийных бригад, работающих круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В пятницу, 24 октября, на заседании оперативного штаба глава города Константин Шестаков поручил привлекать дополнительные бригады для проведения восстановительных работ.
На Эгершельде произошло отключение отопления, проведены восстановительные работы. Также выявлено повреждение на сетях детского сада № 188, для ликвидации которого выделена отдельная аварийная бригада. Заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский уточнил, что работы по восстановлению теплоснабжения в детском саду № 188 близятся к завершению: отопление вернётся в учреждение в ближайшие выходные.
По официальным данным, к теплу подключено 98% жилого фонда города и все объекты социальной сферы. Единичные порывы труб, выявленные на улицах Светланская, Полярная и Сахалинская, были ликвидированы 21 октября, после чего тепло вернулось в местные школы, детские сады и больницы. В 71-м микрорайоне порыв устранили к вечеру того же дня, запитаны улицы Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева. На отдельных объектах устранение повреждений осуществлялось силами ВПЭС и дополнительными аварийными бригадами.
При отсутствии тепла жителям Владивостока рекомендуется обращаться в управляющую компанию, воспользоваться чат-ботом по указанной ссылке или позвонить в ЕДДС по номеру 2222−333.