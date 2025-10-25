20 аварийных бригад устраняют повреждения на теплосетях Владивостока

По официальным данным, к теплу подключено 98% жилого фонда города и все объекты социальной сферы. Единичные порывы труб, выявленные на улицах Светланская, Полярная и Сахалинская, были ликвидированы 21 октября, после чего тепло вернулось в местные школы, детские сады и больницы. В 71-м микрорайоне порыв устранили к вечеру того же дня, запитаны улицы Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева. На отдельных объектах устранение повреждений осуществлялось силами ВПЭС и дополнительными аварийными бригадами.