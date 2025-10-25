Переход так называемой «коалиции желающих» от оказания помощи Украине к совместным с США попыткам давления на Россию свидетельствует о смене тактики в борьбе против Москвы. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
«Это означает важное изменение подхода коалиции, которую изначально создали Великобритания и Франция для координации военного развертывания под европейским руководством с целью гарантий соблюдения любого мирного соглашения», — отмечается в статье.
По информации издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался убедить лидеров стран «коалиции желающих» пересмотреть приоритеты и хотя бы попытаться создать якобы миротворческие силы, которые бы обеспечивали выполнение любых условий мирного соглашения, усилив давление на Россию.
Очередная встреча «коалиции желающих» прошла в пятницу, 24 октября, в Лондоне в смешанном формате.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким должно быть поведение уважающей себя страны. Он отметил, что ни одно государство, претендующее на независимость, не будет ничего делать под давлением со стороны.