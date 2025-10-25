В Минусинске завершают обустройство парка Ясная Поляна

«Подобной многофункциональной площадки в Минусинске не было. Место выбрано не случайно — это удобная и просторная территория рядом с сосновым лесом. При подготовке проекта учли пожелания молодёжи, спортсменов, привлекали к обсуждению и бизнес-сообщество. Теперь в парке много разнообразных локаций: площадки для скейтборда, скалолазания и командных видов игр, событийная зона со скамейками и навесами, тренажеры. По периметру оборудовали тротуары и велосипедные дорожки, а в центре разместили тюбинг-горку. По просьбе жителей в проект включили и площадку для выгула собак. Парк будет хорошо освещен. Занятия по душе здесь найдут и любители активного отдыха, и те, кто предпочитает комфортные спокойные прогулки в минусинском бору», — прокомментировал глава Минусинска Дмитрий Меркулов.