В Минусинске завершают обустройство парка Ясная Поляна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На месте бывшего пустыря оборудуют спортплощадки для игры в бадминтон, стритбол, теннисные столы, воркаут, вело-беговой маршрут, скейт-площадку с зоной отдыха с навесом, сценический подиум и трибуны, кафе с террасой.

Источник: НИА Красноярск

Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

«Подобной многофункциональной площадки в Минусинске не было. Место выбрано не случайно — это удобная и просторная территория рядом с сосновым лесом. При подготовке проекта учли пожелания молодёжи, спортсменов, привлекали к обсуждению и бизнес-сообщество. Теперь в парке много разнообразных локаций: площадки для скейтборда, скалолазания и командных видов игр, событийная зона со скамейками и навесами, тренажеры. По периметру оборудовали тротуары и велосипедные дорожки, а в центре разместили тюбинг-горку. По просьбе жителей в проект включили и площадку для выгула собак. Парк будет хорошо освещен. Занятия по душе здесь найдут и любители активного отдыха, и те, кто предпочитает комфортные спокойные прогулки в минусинском бору», — прокомментировал глава Минусинска Дмитрий Меркулов.

Помимо Минусинска, благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году новые парки появятся в городах Шарыпово, Сосновоборск, Назарово, Бородино, Иланский, отмечает пресс-служба краевого министерства строительства.