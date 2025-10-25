Учёный рассказал о летящем к Земле загадочном «инопланетном корабле»: что его шокировало

По данным астрофизика Ави Леба, межзвездный объект 3I/ATLAS может провести гравитационный маневр Оберта в пределах Солнечной системы в ближайшие дни.
«Когда 3I/ATLAS достигнет оптимального времени для маневров Оберта? Всего через восемь дней после соединения с Солнцем. Двадцать девятого октября 2025 года 3I/ATLAS достигнет перигелия в 203 миллиона километров», — написал эксперт в своем блоге.
Ученый допустил, что межзвездная комета 3I/ATLAS массой 33 миллиарда тонн и размером с Манхэттен представляет потенциальную угрозу, возможно являясь космическим «троянским конем».
Леба также подчеркнул, что 3I/ATLAS значительно крупнее ранее наблюдавшихся межзвездных объектов.
Ученый допустил, что если рассматривать 3I/ATLAS как крупный корабль-носитель, то с высокой долей вероятности он сохранит первоначальную траекторию под воздействием гравитации и в итоге покинет пределы Солнечной системы.
При этом специалист отмечает: даже если 3I/ATLAS — это обычная комета, возможность гравитационного маневра все равно стоит рассматривать как «черного лебедя», хоть шансы на это и малы.
