Учёный рассказал о летящем к Земле загадочном «инопланетном корабле»: что его шокировало

«Когда 3I/ATLAS достигнет оптимального времени для маневров Оберта? Всего через восемь дней после соединения с Солнцем. Двадцать девятого октября 2025 года 3I/ATLAS достигнет перигелия в 203 миллиона километров», — написал эксперт в своем блоге.