Учёный рассказал о летящем к Земле загадочном «инопланетном корабле»: что его шокировало

Астрофизик Лёб: Летящий к Земле межзвёздный объект может быть троянским конём.

Источник: Комсомольская правда

По данным астрофизика Ави Леба, межзвездный объект 3I/ATLAS может провести гравитационный маневр Оберта в пределах Солнечной системы в ближайшие дни.

«Когда 3I/ATLAS достигнет оптимального времени для маневров Оберта? Всего через восемь дней после соединения с Солнцем. Двадцать девятого октября 2025 года 3I/ATLAS достигнет перигелия в 203 миллиона километров», — написал эксперт в своем блоге.

Ученый допустил, что межзвездная комета 3I/ATLAS массой 33 миллиарда тонн и размером с Манхэттен представляет потенциальную угрозу, возможно являясь космическим «троянским конем».

Леба также подчеркнул, что 3I/ATLAS значительно крупнее ранее наблюдавшихся межзвездных объектов.

Ученый допустил, что если рассматривать 3I/ATLAS как крупный корабль-носитель, то с высокой долей вероятности он сохранит первоначальную траекторию под воздействием гравитации и в итоге покинет пределы Солнечной системы.

При этом специалист отмечает: даже если 3I/ATLAS — это обычная комета, возможность гравитационного маневра все равно стоит рассматривать как «черного лебедя», хоть шансы на это и малы.

Ранее KP.RU писал, что недавняя вспышка на Солнце могла стать самой мощной в текущем солнечном цикле.