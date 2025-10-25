Ричмонд
В Свердловской области мужчина с собаками ушел в лес и пропал. Фото

Под Первоуральском (Свердловская область) второй день ищут пропавшего 63-летнего Алексея Григорьева. Мужчина со своими собаками ушел в лес и не вернулся. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

