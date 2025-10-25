В Госдуме анонсировали индексацию неиспользованной суммы маткапитала с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года все неиспользованные средства материнского капитала автоматически проиндексируют почти на 7%. Это значит, что даже те семьи, которые уже потратили часть выплаты, смогут получить больше денег за счёт роста остатка, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.