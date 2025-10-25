Врач объяснил, когда лечение межпозвонковых грыж действительно необходимо

Межпозвонковые грыжи не всегда требуют лечения. Его нужно начинать только в случае, если они вызывают серьезные болевые ощущения. Об этом KP.RU рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд.
— Сами по себе межпозвонковые грыжи лечить не нужно. На самом деле образование грыж — нормальная фаза, через которую проходит человеческий позвоночник, — пояснил врач.
Лечить их стоит только в случае, если они сдавливают нервные корешки, вызывая радикулопатию — болезненные ощущения в шее, пояснице и конечностях. Однако такие случаи составляют лишь 1−3% всех болей в спине.
— Если при обследовании обнаруживается, что межпозвоночный диск травмирует спинномозговой корешок (это называется дискорадикулярный конфликт), то назначается лечение, которое может быть как консервативным, так и хирургическим, — подчеркнул врач.
Кроме того, медик уточнил, что методы лечения, такие как холод или тепло, могут не принести желаемого эффекта. Важно правильно подходить к лечению, чтобы избежать ухудшения состояния.