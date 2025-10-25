Власти Сочи окажут поддержку жителям дома, где взорвался газ

Жителям многоквартирного дома в Сочи, где 25 октября произошел взрыв бытового газа, окажут всестороннюю поддержку. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
