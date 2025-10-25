Ричмонд
Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после выхода в Итоговый турнир WTA

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина записала видеообращение после квалификации на Итоговый турнир WTA — 2025, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Финал состоится с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Всем привет, это Елена Рыбакина. Я только что квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Приходите нас поддержать. С нетерпением жду, когда сыграю там», — выступила Рыбакина в ролике для WTA.

Казахстанка обеспечила себе квалификацию в Эр-Рияд после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

В полуфинале турнира в Токио Елена Рыбакина встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой (17-я в рейтинге).

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка после победы над канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале WTA 500 обеспечила себе путевку на участие в Итоговом турнире. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) лидер нашей сборной получит статус шестой ракетки планеты.