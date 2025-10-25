Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после выхода в Итоговый турнир WTA

Казахстанка обеспечила себе квалификацию в Эр-Рияд после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.