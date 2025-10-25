Над Волгоградом прогремело не менее 15 взрывов, работает ПВО

Как сообщили очевидцы, громкие звуки продолжались более часа. Низколетящие БПЛА, по словам волгоградцев, заходили, в том числе со стороны реки Волги. В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено не менее трёх воздушных целей.
На текущий момент официальной информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.
