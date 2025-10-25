Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Волгоградом прогремело не менее 15 взрывов, работает ПВО

Над Волгоградом в ночь на 25 октября сработала система ПВО, отражая атаку украинских беспилотников. Как сообщает, в небе над южной частью города, в частности в Красноармейском районе, наблюдались яркие вспышки и раздалось не менее 15 взрывов.

Источник: Life.ru

Как сообщили очевидцы, громкие звуки продолжались более часа. Низколетящие БПЛА, по словам волгоградцев, заходили, в том числе со стороны реки Волги. В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено не менее трёх воздушных целей.

На текущий момент официальной информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше