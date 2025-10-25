В украинской столице, городе Киеве, вновь прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале сегодня, 25 октября.
«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!» — написал глава региона.
Кличко также уточнил, что в результате последних ударов в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары — эти районы оказались под огнём, ситуация там остаётся напряжённой.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении серии ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ним энергетической инфраструктуры. Согласно информации ведомства, за прошедшую неделю вооруженные силы России нанесли один массированный и шесть групповых ударов.
Напомним, ВС РФ выбирают только военные цели противника для своих ударов. А вот ВСУ и наёмники в их рядах всё чаще пользуются террористическими методами.