В Киеве произошло несколько взрывов

Ночью 25 октября в Киеве прозвучала серия взрывов.

Источник: Комсомольская правда

В украинской столице, городе Киеве, вновь прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале сегодня, 25 октября.

«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!» — написал глава региона.

Кличко также уточнил, что в результате последних ударов в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары — эти районы оказались под огнём, ситуация там остаётся напряжённой.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении серии ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ним энергетической инфраструктуры. Согласно информации ведомства, за прошедшую неделю вооруженные силы России нанесли один массированный и шесть групповых ударов.

Напомним, ВС РФ выбирают только военные цели противника для своих ударов. А вот ВСУ и наёмники в их рядах всё чаще пользуются террористическими методами.