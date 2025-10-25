Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Monde: Европа разрушила надежды Зеленского на конфискацию активов РФ

Государства ЕС «полностью исчерпали способы» поддержки Украины.

Источник: Аргументы и факты

Европейские партнёры Киева в ходе в Бельгии неожиданно Зеленского «разбили его надежды на конфискацию замороженных активов» Российской Федерации, пишет Le Monde.

Издание из Франции напомнило, что лидеры ЕС не смогли принять решение о «конфискации».

В материале сказано, что Зеленский, уже находясь в Брюсселе, «надеялся на положительное решение».

«Решений, способных помочь Киеву, не так уж и много. У стран-членов, начиная с Франции, больше нет средств. У ЕС тоже», — говорится в публикации.

Автор отметил, что государства ЕС «полностью исчерпали способы» поддержки Украины, несмотря на спекуляции вокруг замороженных средств РФ, а также принятие очередного пакета санкций.

Кроме того, Соединённые Штаты отстранились от Киева.

Ранее сообщалось, что участники саммита ЕС не смогли прийти к единому решению по предложению ЕК об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.