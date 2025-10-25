Европейские партнёры Киева в ходе в Бельгии неожиданно Зеленского «разбили его надежды на конфискацию замороженных активов» Российской Федерации, пишет Le Monde.
Издание из Франции напомнило, что лидеры ЕС не смогли принять решение о «конфискации».
В материале сказано, что Зеленский, уже находясь в Брюсселе, «надеялся на положительное решение».
«Решений, способных помочь Киеву, не так уж и много. У стран-членов, начиная с Франции, больше нет средств. У ЕС тоже», — говорится в публикации.
Автор отметил, что государства ЕС «полностью исчерпали способы» поддержки Украины, несмотря на спекуляции вокруг замороженных средств РФ, а также принятие очередного пакета санкций.
Кроме того, Соединённые Штаты отстранились от Киева.
Ранее сообщалось, что участники саммита ЕС не смогли прийти к единому решению по предложению ЕК об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.