Сергей Трофимов, путешествие в Страну Чудес и «Сказка панельных домов»: чем заняться на выходных в Красноярске

Вроде бы жизнь пройдена. У Эльзы она была, конечно, не самой удивительной, не самой лучшей. Но она всё-таки была. Есть дочь, внучка, правнучка, есть дом, огород… Жаловаться не на что. Познакомившись с Василием, Эльза понимает, что до этого момента, словно не жила, а думала — всё будет потом. И вот это потом благодаря Василию наступило, родилась надежда… Но с надеждами двоих не готовы считаться ни близкие, ни соседи. Не со зла и от зависти. У каждого своя правда, но как с ней жить?