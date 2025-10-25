Сергей Трофимов, путешествие в Страну Чудес и «Сказка панельных домов»: чем заняться на выходных в Красноярске

Последние выходные октября в Красноярске будут теплыми.
В субботу, 25 октября, погода будет безоблачной и без осадков. Днем обещают всего до +6 °C. Ветер слабы, до 4 м/с. Ночью температура упадет всего до −1 °C.
В воскресенье, 26 октября, вновь обещают ясную погоду. Воздух прогреется аж до +10 °C, ветер вновь будет слабым. Вечером погода сменится на облачную, но вновь без осадков.
«Горыныч».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Мечта», «Эпицентр».
Когда: 25 и 26 октября.
Лихой моряк Алексей Алехин узнает, что жизнь как в сказке — это настоящее приключение. Как только Леха вынырнул со дна морского в неопознанном княжестве, и едва успел спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, начались проблемы: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу. Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…
«Алиса в Стране чудес».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Мечта», «Эпицентр», «Дом кино».
Когда: 25 и 26 октября.
15-летняя Алиса попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнаёт своих родных, знакомых и друзей, но никто из них не узнаёт Алису. Она для них чужая, антипят, а сами жители Страны чудес называют себя антиподами. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей.
Встречи у рояля. Сергей Рахманинов.
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 26 октября.
Более чем за два десятилетия на сцене Сергей Трофимов обрел свой собственный ни на кого не похожий стиль, его песни проникают глубоко в душу, его слова, льющиеся из радиоприемников и динамиков концертных колонок, затрагивают самую обычную жизненную ситуацию, но так чутко раскрывают философский смысл основных проблем российского общества.
Он один из тех музыкантов, который ведет постоянную живую беседу с публикой, производя в зале общее единение. Зритель вовлечен в беседу, зачастую прерывающуюся заливистым смехом, а затем наедине со своей душой слушает очередную композицию автора, находя в ней себя.
«Сергей Трофимов».
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 25 октября.
Артисты Красноярского театра оперы и балета подготовили настоящий подарок поклонникам камерной вокальной музыки. Концертмейстер Евгения Солунская и солистка оперной труппы Инна Сподина придумали новый душевный проект — «Встречи у рояля». Идея сибирских музыкантов — говорить о вечных ценностях языком искусства, предлагать слушателям чистую музыку при минимуме внешних эффектов. Артисты уверены, что у красноярцев есть потребность в таких изысканных вечерах камерной вокальной лирики.
Этот концерт посвящен Сергею Рахманинову. В программу планируется включить как популярные романсы («Здесь хорошо», «Отрывок из Мюссе», «Весенние воды»), так и редко исполняемые произведения: драматическая сцена «Молитва», иронические зарисовки «Письмо Станиславскому», «Икалось ли тебе, Наташа».
Спектакль «Земля Эльзы».
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 26 октября.
Вроде бы жизнь пройдена. У Эльзы она была, конечно, не самой удивительной, не самой лучшей. Но она всё-таки была. Есть дочь, внучка, правнучка, есть дом, огород… Жаловаться не на что. Познакомившись с Василием, Эльза понимает, что до этого момента, словно не жила, а думала — всё будет потом. И вот это потом благодаря Василию наступило, родилась надежда… Но с надеждами двоих не готовы считаться ни близкие, ни соседи. Не со зла и от зависти. У каждого своя правда, но как с ней жить?
Басни Крылова.
Где: ТЮЗ, улица Вавилова, 25.
Когда: 25 октября.
Творчество Ивана Андреевича Крылова входит в учебные программы разных классов, наполняя житейской мудростью юные головы. Каждая басня — источник важных смыслов, упакованных в яркую, забавную и понятную форму. Они актуальны всегда, потому что под масками зверей угадываются черты людей, их вечные пороки и слабости. А в жизни то и дело возникают ситуации, которые напоминают крыловские басни. Не случайно Крылов уже две сотни лет — рекордсмен по количеству популярных крылатых выражений.
Режиссёр Сойжин Жамбалова считает басни Крылова невероятно богатым материалом для театра, охватывающим самые разные темы сегодняшнего дня. Её постановочная группа довольно неожиданным образом переосмыслила басни Крылова и судьбу самого автора, создав современный спектакль, наполненный иронией, юмором, фантазией, театральными фокусами и творческим хулиганством.
Сказка панельных домов.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 25 и 26 октября.
В основу проекта положена специально созданная одноименная пьеса молодого драматурга Ивана Андреева. Это авторская история о путешествии современных молодых людей в мир философской рок-поэзии культовой группы 80-х, где каждая композиция — отдельная вселенная.
По сюжету, парень и девушка идут навстречу друг другу, но никак не могут встретиться. Герои мечутся, ликуют, страдают и вновь влюбляются в жизнь. Увлеченные духовными поисками, стремлением понять смысл жизни, свободу творчества и внутреннее достоинство человека, они путешествуют сквозь песенные образы дома без дверей, бесконечных электричек, стены из леса, брезентового поля, вечного апреля, странной сказки…, сталкиваясь с субкультурами разных эпох.
Валерий Мамичев.
Где: Музей художника Б. Я. Ряузова, улица Ленина, 127.
Когда: 25 и 26 октября.
В экспозиции представлено около 30 картин мастера разных жанров и периодов творчества с 1985 по 2005 годы: портреты, пейзажи, натюрморты, абстрактная живопись. Валерий Иннокентьевич обожал путешествовать, очень любил пленэр. Работал на творческих дачах в Подмосковье, в сентябре устремлялся на Черное море за буйством осенних красок, а в снежное время года любил писать картины на своей малой родине — в Балахте. Когда появлялась возможность, выезжал в творческие поездки в Китай, Германию, Грецию, откуда привозил множество картин и этюдов.
Как профессиональный художник, Валерий Мамичев стремился и умел писать востребованные картины, отвечающие не только критериям мастерства, но и эстетике любителей искусства; его картины были очень популярны в 1990х-2000х годах, и сейчас находятся в собраниях России, Германии, Японии, Греции, Польши, США, Финляндии, Франции, Китая.
