Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 октября

Девам следует помнить, что этот день может принести перемены, для которых у них пока нет твердой основы. Изменения, которые произойдут сегодня, вероятно, сделают привычные места и людей менее комфортными. Каждый раз вам будет казаться, что что-то не так, даже, если видимые различия минимальны. Утром вы погружены в приятные мечты о будущем, а вечером поймете, как заранее подготовиться к возможным проблемам.