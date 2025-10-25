В Новосибирской области стартовал конкурс проектов по развитию туризма

Участвовать в конкурсе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, кроме государственных и муниципальных учреждений. Максимальный размер гранта — 50 млн рублей. Обязательным условием является софинансирование проекта в объеме не менее 30 процентов от общих затрат.