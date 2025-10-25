В Новосибирской области стартовал конкурс проектов по развитию туризма

Минэкономразвития Новосибирской области начало принимать заявки на конкурс проектов по развитию туризма в регионе. Гранты будут предоставляться в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Этот конкурс — реальный инструмент, который позволяет нам совместно с инвесторами создавать современную, привлекательную и круглогодичную туристическую экосистему, — отметила исполняющая обязанности министра экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.
Участвовать в конкурсе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, кроме государственных и муниципальных учреждений. Максимальный размер гранта — 50 млн рублей. Обязательным условием является софинансирование проекта в объеме не менее 30 процентов от общих затрат.