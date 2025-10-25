Теплотрассы Новосибирска пройдут проверку зеленым веществом

Проверка стартует 28 октября с территории, обслуживаемой ТЭЦ-5, далее последуют зоны ответственности ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (даты уточняются).
Метод успешно применялся ранее — в феврале 2025 года окрашенная вода уже использовалась для выявления дефектов на линии Новосибирской ТЭЦ-5. Подобная технология помогает выявлять утечку теплоносителя неисправности теплообменников, несанкционированные подключения.
Краситель сертифицирован и широко применяется в бытовых товарах, косметике и медицинской сфере. Поэтому, если вдруг краны начнут подавать слегка зеленоватую воду, переживать не стоит — это временная мера.