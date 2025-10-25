США отказались присоединяться к антироссийскому заявлению Киева в ООН

Соединенные Штаты не поддержали заявление Украины, озвученное в ООН. В нем Россия обвиняется в якобы развязывании «неспровоцированной войны». Видеозапись с данным выступлением была размещена на официальном YouTube-канале всемирной организации.
Уточняется, что перед началом заседания СБ ООН было зачитано заявление, которое поддержали свыше 40 стран. В их числе государства ЕС, а также Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и несколько восточноевропейских стран.
В заявлении также дана резкая оценка инициативе России: созыв СБ ООН для дискуссии о развитии организации расценен как «оскорбление Устава».
Тогда страны, поддержавшие заявление, высказались в защиту территориальной целостности Украины и за вывод российских воинских подразделений. При этом делегация Соединенных Штатов не вошла в число подписавших данный документ.
По словам президента РФ Владимира Путина, высказанным 2 октября, ООН, при всех ее недостатках, остается незаменимой структурой. Он также высоко оценил потенциал организации, отметив, что его реализация зависит от стран-участниц, и высказался за ее адаптацию к новым реалиям без изменения сути.
«Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много. Очень. Но лучше, чем ООН, тоже ничего пока нет, это тоже надо признать», — акцентировал тогда российский глава.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подавляющее большинство стран-членов ЕС и НАТО объединили усилия с целью нанесения стратегического поражения РФ. Лавров акцентировал, что они объявили Москве войну посредством «нацистского режима» в Киеве.
Напомним, что на днях Евросоюз ввел антироссийские санкции и включил в 19-й пакет 21 человека и более 40 организаций из РФ. Так, ограничения затронули несколько российских предприятий, а также отдельных лиц: помощника зампреда СБ РФ Олега Осипова, ректора ВШЭ Никиту Анисимова и руководителя «Юнармии» Владислава Головина.
Позднее российский глава отреагировал на санкции Евросоюза против России. Отвечая с иронией, Владимир Путин заявил, что это решение дорого стоит европейцам.