Аэропорт Владивостока запускает новые рейсы в Китай в зимнем расписании

В зимнем сезоне 2025−2026 годов из аэропорта Владивостока также сохранятся рейсы во Вьетнам: «Аэрофлот» (Камрань) и Vietjet Air (Камрань и Фукуок). На направлениях в Таиланд полёты запланированы у «Аэрофлота» (Бангкок и Пхукет), чартерные рейсы в Пхукет и Утапао — у AZUR air, с 19 декабря S7 Airlines возобновит регулярные рейсы в Бангкок.