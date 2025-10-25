Аэропорт Владивостока запускает новые рейсы в Китай в зимнем расписании

Международный аэропорт Владивосток с 26 октября переходит на зимнее расписание, предусматривающее увеличение числа рейсов в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В зимнем сезоне частота вылетов в Пекин достигнет 19 рейсов в неделю (операторы — «Аврора», S7 Airlines, Air China, China United Airlines, Hainan Airlines), в Харбин — до 10 рейсов в неделю (операторы — «Россия», «Аврора», China Southern Airlines, Chengdu Airlines). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Владивостока.
China Southern Airlines намерена возобновить рейсы в Яньцзи и Харбин, по два раза в неделю на каждом маршруте. Согласно данным аэропорта, из Владивостока зимой будет осуществляться в общей сложности 40 рейсов в неделю в китайские города: Пекин, Харбин, Шанхай, Санья и Яньцзи.
В зимнем сезоне 2025−2026 годов из аэропорта Владивостока также сохранятся рейсы во Вьетнам: «Аэрофлот» (Камрань) и Vietjet Air (Камрань и Фукуок). На направлениях в Таиланд полёты запланированы у «Аэрофлота» (Бангкок и Пхукет), чартерные рейсы в Пхукет и Утапао — у AZUR air, с 19 декабря S7 Airlines возобновит регулярные рейсы в Бангкок.
В новом сезоне расширяется программа полётов в Узбекистан: Centrum Air будет обслуживать рейсы в Самарканд и Бухару по одному разу в неделю, продолжатся рейсы Uzbekistan Airways в Ташкент. Компания Air Koryo сохранит полёты в Пхеньян.