Врач Чернышова: стакан воды до завтрака запустит все системы организма

Стакан прохладной сразу после пробуждения порекомендовала выпивать врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с aif.ru эксперт объяснила, почему воду важно выпить до завтрака.
«Начинать утро полезнее со стакана воды. Ее нужно выпить при пробуждении, а уже минут через 20−30 можно позавтракать, выпить чай или кофе», — рассказала она.
По словам врача, нет большой разницы в том, пить теплую или прохладную воду.
«Японцы это называют “умывание желудка” и рекомендуют употреблять прохладную воду, но теплая не менее полезна. Особенно пить прохладную воду натощак полезно тем, у кого есть проблемы с моторикой кишечника», — отметила Чернышова.
Эксперт объяснила, что вода, выпитая натощак, восполняет потери жидкости, она запускает пищеварительный процесс, способствует моторике желудочно-кишечного тракта.
«Может легким желчегонным даже действием обладать и помогать почкам и печени выполнять свои функции. Так что вода натощак — это прекрасно», — добавила Чернышова.
