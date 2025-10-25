Ричмонд
Врач Чернышова: стакан воды до завтрака запустит все системы организма

Терапевт Чернышова объяснила, почему сразу после пробуждения нужно выпить стакан воды. Эксперт уточнила, что не имеет значения, будет она теплой или прохладной.

Источник: Аргументы и факты

Стакан прохладной сразу после пробуждения порекомендовала выпивать врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с aif.ru эксперт объяснила, почему воду важно выпить до завтрака.

«Начинать утро полезнее со стакана воды. Ее нужно выпить при пробуждении, а уже минут через 20−30 можно позавтракать, выпить чай или кофе», — рассказала она.

По словам врача, нет большой разницы в том, пить теплую или прохладную воду.

«Японцы это называют “умывание желудка” и рекомендуют употреблять прохладную воду, но теплая не менее полезна. Особенно пить прохладную воду натощак полезно тем, у кого есть проблемы с моторикой кишечника», — отметила Чернышова.

Эксперт объяснила, что вода, выпитая натощак, восполняет потери жидкости, она запускает пищеварительный процесс, способствует моторике желудочно-кишечного тракта.

«Может легким желчегонным даже действием обладать и помогать почкам и печени выполнять свои функции. Так что вода натощак — это прекрасно», — добавила Чернышова.

