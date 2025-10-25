Ричмонд
Стало известно, как вычислить разбавленный бензин

На фоне роста цен на нефть и дефицита топлива в мире на рынке участились случаи продажи некачественного бензина. Такое горючее часто разбавляют дешевыми фракциями или растворителями. Это опасно как для автомобиля, так и для водителя, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Эксперты Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», как отличить подделку и какие последствия может вызвать ее использование.

Чтобы соответствовать экологическим стандартам ЕВРО, в бензин добавляют специальные соединения — алкилы, сложные эфиры и спирты. Однако при нарушении технологии или умышленном удешевлении продукта производители могут изменить соотношение дешевых и дорогих фракций или вовсе исключить необходимые добавки.

Ученые отмечают, что самый простой способ проверить бензин — «бумажный тест». Несколько капель топлива нужно нанести на чистый белый лист. Если оно испарится за 1−3 минуты, не оставив следов, перед вами качественный продукт. Жирное пятно или маслянистый ореол, появляющийся через 5−10 минут, указывает на присутствие тяжелых фракций, например керосина или дизельного топлива.

Другой, но гораздо более опасный метод — проверка горением. На открытом воздухе, вдали от построек, можно поджечь несколько капель топлива в металлической емкости с длинной ручкой. Чистый бензин горит ровным бело-голубым пламенем, а желтоватое или красноватое свечение говорит о наличии примесей — спиртов, воды или тяжелых углеводородов.

Константин Пугин, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, подчеркнул, что такие методы не сработают, если бензин разбавлен растворителями вроде ацетона, поскольку эти вещества испаряются и горят схожим образом.

Полноценная проверка возможна только в лабораторных условиях — с помощью газового хроматографа, который определяет состав топлива по десяткам параметров.