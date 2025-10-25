До +2 градусов ожидается в Иркутске в субботу 25 октября

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, юго-западный с переходом в западных районах на юго-восточный 5−10 м/с. Местами порывы до 14 м/с. Температура +2,-3 градусов, при облачной погоде до −8 градусов, в западных районах +2,+7 градусов.