До +2 градусов ожидается в Иркутске в субботу 25 октября

До 0, +2 градусов ожидается в Иркутске в субботу 25 октября. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, юго-западный с переходом в западных районах на юго-восточный 5−10 м/с. Местами порывы до 14 м/с. Температура +2,-3 градусов, при облачной погоде до −8 градусов, в западных районах +2,+7 градусов.
На Байкале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с. По средней части 15−20 м/с, местами порывы 25−30 м/с. Температура +2,-3 градусов.