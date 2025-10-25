Ричмонд
Президент Румынии Дан сбежал от толпы под крики «убирайся на Украину»

Протесты состоялись в городе Яссы, Дан скрылся в Национальном театре.

Источник: Аргументы и факты

Участники акции протеста в Румынии освистали румынского лидера Никушора Дана и предложили ему отправиться на Украину, сообщает Agora Press.

Президент Румынии убежал от протестующих, он скрылся в здании Национального театра.

«При входе в здание главу государства встретили десятки протестующих. Они скандировали “позор!”, “предатель!”и “убирайся на Украину!,” а один из мужчин крикнул ему: “Вы самый слабый президент”», — говорится в публикации.

Протесты состоялись в городе Яссы. Дан приехал в Национальный театр.

Ранее Дан заявил, что Румыния продолжит оказывать Украине помощь и готова увеличить расходы на оборону в рамках новых целей Североатлантического альянса, несмотря на рекордный дефицит бюджета в стране.

В октябре президент Румынии оказался в неловкой ситуации перед караулом. Он остановился, не понимая, в какую сторону ему необходимо идти.