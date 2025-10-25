Ричмонд
В Новосибирске офицер Панфёров опроверг слухи о новой волне мобилизации

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяются слухи о якобы готовящейся второй волне мобилизации с 1 ноября 2025 года. Командир отряда «Орион» Андрей Панфёров опроверг эту информацию, призвав граждан не поддаваться панике.

Источник: Сиб.фм

В последние недели в интернете появились многочисленные сообщения о готовящемся призыве, подкрепленные фейковыми документами и анонимными «утечками». Эта информация вызвала заметное беспокойство среди жителей Новосибирска, особенно в среде военнообязанных.

В комментарии для Сиб.фм Андрей Панфёров подчеркнул, что решения о мобилизации принимаются исключительно на высшем государственном уровне, и ему ничего не известно о подобных планах на ближайшее время.

«Я понимаю тревогу людей, но прошу не поддаваться панике. Верить нужно только официальным источникам. На сегодняшний день у нас достаточно контрактников и добровольцев, которые успешно выполняют поставленные задачи», — заявил Панфёров.

Офицер отметил, что, несмотря на напряженную ситуацию на фронте, она остается под контролем. По его словам, российские подразделения продолжают выполнять боевые задачи, а текущих ресурсов достаточно для эффективного ведения операции без дополнительных призывных мероприятий.

Ранее Сиб.фм писал, что Госдума одобрила круглогодичный призыв.