Озвучен бюджет Хабаровского края на 2026 год и ключевые статьи расходов

По прогнозу правительства, в следующем году ожидается рост валового регионального продукта на 3,8%. Основные поступления обеспечат крупные налогоплательщики транспортной, промышленной и топливно-энергетической сфер. Совокупные налоговые и неналоговые доходы бюджета оцениваются в 175,3 млрд рублей, что на 2,3% больше, чем в 2025 году.