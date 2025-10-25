Озвучен бюджет Хабаровского края на 2026 год и ключевые статьи расходов

Проект бюджета Хабаровского края на 2026 год предусматривает рост региональной экономики и сохранение социальной направленности расходов. Документ представил в Думе министр финансов Валентин Костюшин на заседании комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.
Бюджет сформирован на основе базового прогноза социально-экономического развития. Согласно проекту, доходы региона в 2026 году составят 191,1 млрд рублей, расходы — 208,2 млрд, дефицит — 17,2 млрд. Как уточнил министр, цифры могут быть скорректированы после утверждения федерального бюджета.
По прогнозу правительства, в следующем году ожидается рост валового регионального продукта на 3,8%. Основные поступления обеспечат крупные налогоплательщики транспортной, промышленной и топливно-энергетической сфер. Совокупные налоговые и неналоговые доходы бюджета оцениваются в 175,3 млрд рублей, что на 2,3% больше, чем в 2025 году.
В проект заложено увеличение доли налоговых отчислений в пользу муниципалитетов. С 2026 года города будут получать 50% транспортного налога, а муниципальные округа — до 70% поступлений по упрощённой системе налогообложения. Также вырастут поступления от специального налогового режима для малого бизнеса.
Приоритетом региональных финансов остаются социальные обязательства. Более 120 млрд рублей направят на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения. Значительные средства предусмотрены для национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Депутаты также рассмотрели бюджет Фонда обязательного медицинского страхования, рассчитанный без дефицита. Доходы и расходы фонда в 2026 году составят 47 млрд рублей, в 2028 году — свыше 50 млрд. Большая часть средств будет направлена на реализацию программы «Развитие здравоохранения Хабаровского края».